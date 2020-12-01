Секретар РНБО Данілов: локдаун в Україні буде - 100%

Єдине питання, коли він буде вводитися: або в грудні, або з 2 січня.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні запровадять у будь-якому разі.

Про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24".

Те, що локдаун буде вводитися в нашій країні - так. Єдине питання, коли він буде вводитися: або в грудні, або з 2 січня. Зараз йде дискусія зі спеціалістами з цього приводу… Те, що локдаун буде — це 100%", - сказав Данілов.

За його словами, все залежатиме від того, як громадяни України будуть виконувати протиепідемічні рекомендації.

Нагадаємо, сьогодні міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виступив за впровадження в Україні тритижневого локдауну для збалансування зростання захворюваності на коронавірус.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що варіант локдауну не можна скасовувати, "вірогідність його велика". На це будуть впливати показники заповнення лікарень, кількість тестувань, кількість тих, хто захворів, і ефективність локдауну вихідного дня.