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У ЗСУ ще 137 людей захворіли на коронавірус

Всього в армії на COVID-19 хворіє 3045 осіб.

У ЗСУ ще 137 людей захворіли на коронавірус
Фото: dw.com

У Збройних Силах України минулої доби зафіксували 137 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Командування медичних сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 137 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у заклади охорони госпіталізовано 21 особу", - йдеться в повідомленні.

Всього в армії на COVID-19 хворіє 3045 осіб.

Всього за час пандемії одужало –  7296 осіб, летальних випадків – 26.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 431 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 75 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні проведено 33 817 ПЛР-тестувань і виявлено 12 498 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 586 дітей та 646 медпрацівників. Подолали хворобу 10 023 особи, 221 людина померла.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виступив за впровадження в Україні тритижневого локдауну для збалансування зростання захворюваності на коронавірус.

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