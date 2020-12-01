Як діагностують COVID-19 в ДІЛА

Новий вірус SARS-CoV-2 викликає гостре інфекційне захворювання, що вражає переважно легкі. Особливу небезпеку COVID-19 становить для людей з ослабленою імунною системою - новонароджених, дітей і літніх людей, хворих з підвищеним тиском, діабетом і хронічними захворюваннями дихальної системи. Раннє виявлення пацієнтів з підозрою на КОВІД-19 дає можливість своєчасно призначити профілактичні заходи і контролювати перебіг інфекції. Діагноз ставиться на підставі клінічних обстежень, даних епідеміологічного анамнезу і результатів лабораторних тестів. Комплексна діагностика SARS-CoV-2 у лабораторії ДІЛА дозволяє виявити коронавірус, а також антитіла класу IgM і IgG до нього.

Для чого потрібна лабораторна діагностика COVID-19?

• встановлення факту інфікування коронавірусів SARS-Cov-2;

• моніторинг перебігу інфекції, викликаної COVID;

• контроль лікування;

• епідеміологічний моніторинг ситуації для планування карантинних заходів.

Методи лабораторної діагностики

Для виявлення SARS-Cov-2 в медичній лабораторії ДІЛА використовуються наступні методи:

• Полімеразна ланцюгова реакція, ПЛР. Це прямий метод виявлення COVID-19 за фрагментами специфічних геномів матеріалу вірусу - РНК. Він дозволяє виявити Cov-2 у пацієнтів всіх вікових груп без симптомів ГРВІ

• Імуноферментний аналіз (ІФА) - якісне виявлення сумарних антитіл IgM + IgG до Коронавіруси COVID-19. Це швидкий скринінг, що дозволяє підтвердити або виключити факт зустрічі з Cov-2 і оцінити характер імунної відповіді до нього.

Кому рекомендований ПЛР:

• пацієнтам з клінічними ознаками ГРВІ;

• контактним особам.

Дослідження «Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, РНК методом RT-ПЛР – «якісний» дозволяє швидко виявити генетичний матеріал вірусу в епітеліальних клітинах верхніх дихальних шляхів. Позитивний результат тесту (виявлення РНК коронавируса) є підставою для підтвердження діагнозу. Підготовка. За 3 години до взяття мазка з ротоглотки (зіву) не можна їсти, пити, чистити зуби, полоскати рот і горло. За 2 години до взяття мазків з носа можна використовувати назальні краплі або спреї, промивати ніс. При наявності рясних виділень з носа досить очистити носові ходи сильним видихом (висякатися).

ІФА-метод

Імунна система людини реагує на потрапляння вірусу SARS-Cov-2 формуванням захисних антитіл:

• IGA (імуноглобуліни А) - секреторні антитіла, їх підвищення спостерігається вже на другий день хвороби. Дозволяють провести найбільш ранню діагностику інфекції.

• IgM (імуноглобуліни М) - ранні антитіла, індикатори гострого інфекційного процесу. Ці антитіла визначаються в сироватці крові на 2-3 тижні після інфікування, поступово їх кількість зменшується.

• IgG (імуноглобуліни G). Антитіла цієї групи з'являються на стадії одужання - 4-5 тижні захворювання і зберігаються тривалий час (півроку і більше). Комплексне визначення імуноглобулінів IgM + IgG дозволяє отримати найбільш повну інформацію про наявність чи відсутність контакту людини з SARS-CoV-2.