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Біля Офісу президента почали монтувати ковзанку

Матеріали вже привезли під будівлю, а робітники почали облаштовувати ковзанку.

Біля Офісу президента почали монтувати ковзанку
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

На подвір'ї перед входом у будівлю Офісу президента України на вулиці Банковій монтують ковзанку.

Про це повідомляє "Цензор.НЕТ" з місця подій.

Матеріали вже привезли під ОП, а робітники почали облаштовувати ковзанку. На фото видно, що місце для ковзанки обгородили парканом, на місці працюють робітники.

Тим часом біля ОП відбувається мітинг інвесторів будинків "Аркади". Вони вимагають добудувати багатоповерхівки, роботи над якими були зупинені через визнання банку неплатоспроможним, пише "Суспільне"

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, у травні 2019 року новообраний президент Володимир Зеленський розпорядився відкрити прохід до будівлі свого апарату. Раніше потрапити туди можна було тільки через спеціальні КПП з охороною.

Минулого року біля ОП також облаштовували громадську ковзанку.

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