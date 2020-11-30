В Україні за добу виявили 9 946 нових випадків ковіду

Станом на ранок понеділка, 30 листопада, в Україні зафіксували 9 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 570 дітей і 360 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях. За добу госпіталізовано 1 161 особу. 114 пацієнтів померли, 5 771 особа одужала.

Тестувань за добу здійснено 31 901 (зокрема, методом ПЛР – 26 290, методом ІФА – 5 611).

За весь час пандемії захворіло 732 625 осіб; 345 149 одужали. 12 327 пацієнтів померли.

Усього за цей час проведено 4 528 772 ПЛР-тестування.

Статистика в регіонах:

м. Київ – 70 478 випадків;

Чернігівська область – 18 375 випадків.

Вінницька область – 17 405 випадків;

Волинська область – 24 135 випадків;

Дніпропетровська область – 38 789 випадків;

Донецька область – 22 807 випадків;

Житомирська область – 29 911 випадків;

Закарпатська область – 23 193 випадки;

Запорізька область – 30 875 випадків;

Івано-Франківська область – 36 434 випадки;

Київська область – 37 687 випадків;

Кіровоградська область – 5 286 випадків;

Луганська область – 6 274 випадки;

Львівська область – 46 078 випадків;

Миколаївська область – 18 535 випадків;

Одеська область – 44 949 випадків;

Полтавська область – 22 055 випадків;

Рівненська область – 30 956 випадків;

Сумська область – 28 831 випадок;

Тернопільська область – 27 849 випадків;

Харківська область – 55 341 випадок;

Херсонська область – 10 149 випадків;

Хмельницька область – 29 577 випадків;

Черкаська область – 22 924 випадки;

Чернівецька область – 33 732 випадки;

Нагадаємо, інфекціоністка, завкафедри інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця Ольга Голубовська вважає, що офіційна статистика не відображає реальних масштабів захворювання і насправді інфікованих людей набагато більше. За її словами, Україні ще далеко до піку епідемії коронавірусу, який настане у грудні-січні.

Станом на 29 листопада Україна зайняла 17-те місці у світі за кількістю хворих на ковід, перед нею – ПАР. Станом на 29 листопада 2020 року в Україні було зафіксовано 12 978 нових випадків інфікування.