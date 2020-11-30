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В Україні за добу виявили 9 946 нових випадків ковіду

Госпіталізовано 1 161 пацієнта.

В Україні за добу виявили 9 946 нових випадків ковіду
Фото: dw.com

Станом на ранок понеділка, 30 листопада, в Україні зафіксували 9 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 570 дітей і 360 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях. За добу госпіталізовано 1 161 особу. 114 пацієнтів померли, 5 771 особа одужала.

Тестувань за добу здійснено 31 901 (зокрема, методом ПЛР – 26 290, методом ІФА – 5 611).

За весь час пандемії захворіло 732 625 осіб; 345 149 одужали. 12 327 пацієнтів померли.

Усього за цей час проведено 4 528 772 ПЛР-тестування.

Статистика в регіонах:

  • м. Київ – 70 478 випадків;
  • Чернігівська область – 18 375 випадків.
  • Вінницька область – 17 405 випадків;
  • Волинська область – 24 135 випадків;
  • Дніпропетровська область – 38 789 випадків;
  • Донецька область – 22 807 випадків;
  • Житомирська область – 29 911 випадків;
  • Закарпатська область – 23 193 випадки;
  • Запорізька область – 30 875 випадків;
  • Івано-Франківська область – 36 434 випадки;
  • Київська область – 37 687 випадків;
  • Кіровоградська область – 5 286 випадків;
  • Луганська область – 6 274 випадки;
  • Львівська область – 46 078 випадків;
  • Миколаївська область – 18 535 випадків;
  • Одеська область – 44 949 випадків;
  • Полтавська область – 22 055 випадків;
  • Рівненська область – 30 956 випадків;
  • Сумська область – 28 831 випадок;
  • Тернопільська область – 27 849 випадків;
  • Харківська область – 55 341 випадок;
  • Херсонська область – 10 149 випадків;
  • Хмельницька область – 29 577 випадків;
  • Черкаська область – 22 924 випадки;
  • Чернівецька область – 33 732 випадки;

Нагадаємо, інфекціоністка, завкафедри інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця Ольга Голубовська вважає, що офіційна статистика не відображає реальних масштабів захворювання і насправді інфікованих людей набагато більше. За її словами, Україні ще далеко до піку епідемії коронавірусу, який настане у грудні-січні.

Станом на 29 листопада Україна зайняла 17-те місці у світі за кількістю хворих на ковід, перед нею – ПАР. Станом на 29 листопада 2020 року в Україні було зафіксовано 12 978 нових випадків інфікування.

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