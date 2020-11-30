В Україні за добу виявили 9 946 нових випадків ковіду

Станом на ранок понеділка, 30 листопада, в Україні зафіксували 9 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 570 дітей і 360 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях. За добу госпіталізовано 1 161 особу. 114 пацієнтів померли, 5 771 особа одужала.
Тестувань за добу здійснено 31 901 (зокрема, методом ПЛР – 26 290, методом ІФА – 5 611).
За весь час пандемії захворіло 732 625 осіб; 345 149 одужали. 12 327 пацієнтів померли.
Усього за цей час проведено 4 528 772 ПЛР-тестування.
Статистика в регіонах:
- м. Київ – 70 478 випадків;
- Чернігівська область – 18 375 випадків.
- Вінницька область – 17 405 випадків;
- Волинська область – 24 135 випадків;
- Дніпропетровська область – 38 789 випадків;
- Донецька область – 22 807 випадків;
- Житомирська область – 29 911 випадків;
- Закарпатська область – 23 193 випадки;
- Запорізька область – 30 875 випадків;
- Івано-Франківська область – 36 434 випадки;
- Київська область – 37 687 випадків;
- Кіровоградська область – 5 286 випадків;
- Луганська область – 6 274 випадки;
- Львівська область – 46 078 випадків;
- Миколаївська область – 18 535 випадків;
- Одеська область – 44 949 випадків;
- Полтавська область – 22 055 випадків;
- Рівненська область – 30 956 випадків;
- Сумська область – 28 831 випадок;
- Тернопільська область – 27 849 випадків;
- Харківська область – 55 341 випадок;
- Херсонська область – 10 149 випадків;
- Хмельницька область – 29 577 випадків;
- Черкаська область – 22 924 випадки;
- Чернівецька область – 33 732 випадки;
Нагадаємо, інфекціоністка, завкафедри інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця Ольга Голубовська вважає, що офіційна статистика не відображає реальних масштабів захворювання і насправді інфікованих людей набагато більше. За її словами, Україні ще далеко до піку епідемії коронавірусу, який настане у грудні-січні.
Станом на 29 листопада Україна зайняла 17-те місці у світі за кількістю хворих на ковід, перед нею – ПАР. Станом на 29 листопада 2020 року в Україні було зафіксовано 12 978 нових випадків інфікування.