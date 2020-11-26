Голубовська: пік епідемії в Україні буде в грудні-січні

Офіційна статистика не відображає реальних масштабів захворювання і насправді інфікованих людей набагато більше.

Інфекціоністка, завкафедри інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця Ольга Голубовська вважає, що Україна ще далеко від піку епідемії коронавірусу.

"Зараз ми знаходимося на інтенсивній передачі. Пік, я думаю, буде грудень-січень", - сказала Голубовська під час виступу на Українському жіночому конгресі.

Вона підкреслила, що офіційна статистика не відображає реальних масштабів захворювання і насправді інфікованих людей набагато більше.

"Офіційна статистика інфекційних хвороб завжди відстає від реальної. Ми дізнаємося оціночні дані, коли пройде вся ця історія, десь через рік-півтора. Але реально хворих набагато більше... тому потрібно дистанціюватися, мити руки", - сказала Голубовська.

Вона додала, що холодна погода сприяє поширенню вірусу та збільшенню кількості серйозно хворих.

"Чому якщо людина інфікується, зараз більш тяжке протікання захворювання? Тому що в силу погодних умов людина отримує більшу дозу збудника. А будь-яке інфекційне захворювання - це ще дозозалежний процес", - сказала Голубовська.

Вона додала, що з медичної точки зору зупинити поширення інфекції можна лише локдауном.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за негайний локдаун на 3-4 тижні з програмою компенсації.