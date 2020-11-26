У світі виявили понад 60,7 мільйона заражених коронавірусом

1 426 841 людина померла від COVID-19, 42 032 104 - одужали.

Станом на 26 листопада у світі зафіксували 60 720 993 випадків коронавірусу.

Про це свідчать дані Worldometer.

1 426 841 людина померла від COVID-19, 42 032 104 - одужали.

Найбільша кількість підтверджених заражень у США (13 137 962), Індії (9 266 705) та Бразилії (6 166 898).

Україна перебуває на 17 позиції у рейтингу країн світу за кількістю хворих на коронавірус.

Нагадаємо, сьогодні Україна вперше перетнула позначку у понад 15 тисяч хворих на коронавірус за добу. 9 617 людей одужали, 225 - померли.

Національна академія наук України прогнозує до кінця листопада понад 743 тисяч інфікованих коронавірусом, а станом на 20 грудня - більше мільйона хворих.