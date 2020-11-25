Добова кількість захворілих на ковід у Києві зменшилася

За минулу добу в Києві виявили 980 хворих на коронавірус. Захворіли, зокрема, і 53 медики. Одужали в столиці за добу 346 людей, померли 23.

Про це у телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли 509 жінок віком від 18 до 89 років, 316 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв, 80 дівчаток від 2 до 17 років і 75 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 70 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (217), Дніпровському (189) і Солом'янському (145 випадків) районах.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 62 620. Усього коронавірус подолали 21 437 мешканців Києва. Загалом коронавірус забрав життя 1 196 киян.

"Столиця власними силами підготувала майже 4 500 ліжок у комунальних медзакладах для надання допомоги хворим на коронавірус. Серед них 1639 ліжок з підведеним киснем. Зокрема: 1158 – з централізованою подачею та 481 – з кисневими концентраторами", - зазначив міський голова Києва.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні 13 882 нові випадки ковіду і 8 420 одужалих. 229 пацієнтів померли від ускладнень коронавірусної недуги. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086), Києві (980), Одеській (976) і Київській (961) областях.