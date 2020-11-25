Число випадків коронавірусу в світі перевищило 60 мільйонів

З початку пандемії кількість інфікувань COVID-19 у світі перевищило 60 млн.

За даними ресурсу Worldometer, станом на ранок 25 листопада зафіксовано 60 108 193 випадків коронавірусної недуги. 41 556 897 людей одужали, 1 414 925 - померли.

Лідером за кількістю захворілих залишаються США, де нині вже майже 13 млн інфікувань коронавірусом і майже 265 тис. смертей. В Індії 9,2 млн випадків (134,7 тис. смертей), у Бразилії - 6,1 млн (170,1 тис. померлих).

Україна перебуває на 17-й позиції у світі за кількістю інфікувань і на 18-й - за кількістю летальних випадків.

Нагадаємо, вчені виявили, що чверть людей може мати імунітет від COVID-19 через перенесені застуди.