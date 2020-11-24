Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес

Президент Володимир Зеленський повідомив, яким чином держава буде підтримувати бізнес, який не може працювати через введення карантину.

Відповідне відео оприлюднив Офіс президента. У зверненні президент заявив, що поки українські новини мовчать про хороше і "продовжують продавати жахіття і ненависть", він продовжує розповідати про перемоги.

Передбачається одноразова допомога тим, чия сфера діяльності потрапляє під заборону через посилення карантину.

"Якщо ви ФОП і змушені закрити кав'ярню, або найманий працівник і вас звільняють, бо кав'ярня закривається, ви зможете отримати допомогу в розмірі 8000 гривень", - повідомив президент.

Для цього потрібно в додатку "Дія" ввести свої банківські дані та персональну інформацію. Після перевірки даних, що триватиме кілька днів, 8000 гривень прийдуть на картку. За розрахунками, таку допомогу зможуть отримати більше мільйона осіб. Її загальний обсяг складе майже 10 млрд гривень.

Також виплачуватимуть одноразову матеріальну допомогу суб'єктам господарювання задля збереження робочих місць. Приміром, власникам кав'ярні, які скоротили час роботи, нікого не звільнили, але декого відправили у вимушену відпустку, буде виплачена сума "простою" до 8000 гривень на одного працівника.

Також компенсуватимуть виплати на сплату ЄСВ. Якщо через посилення карантину забороняється певна діяльність, бізнесмен отримає компенсацію за сплату ЄСВ за своїх найманих працівників. До прикладу, кав'ярня, де працює п'ять людей, отримає компенсацію у 8-10 тис. грн.

Крім того, погасять податкові борги майже 4 млн громадян громадян, якщо його сума до 3060 гривень. Усю суму анулюють. Також при посиленні обмежувальних заходів впровадять податкові канікули. 200 000 ФОПів першої групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів.

Планують також відновити програми, які працювали під час весняного локдауну: матеріальна допомога ФОПам з дітьми до 10 років, кредитні канікули, компенсації з безробіття.

Відповідні законопроєкти найближчим часом будуть подані до парламенту.

Нагадаємо, що зараз в Україні діє карантин вихідного дня. Працювати можна продуктовим магазинам, аптекам, СТО. Ресторани і кафе можуть працювати тільки на доставку і на виніс, ТРЦ і непродуктові маркети мають бути зачинені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Такі обмеження ввели щонайменше до кінця листопада.

Троє міністрів не підтримали рішення уряду про запровадження карантину вихідного дня, яке було ухвалене на засіданні 11 листопада. Проти ініціативи висловилися міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, голова МВС України Арсен Аваков і віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Представники бізнесу влаштовували протести через цей карантин у багатьох містах України. Міська влада деяких міст виступила проти карантину вихідного дня - приміром, у Львові мер "скасував вихідні", у Дніпрі місцева комісія ТЕБ та НС не змогла зібрати кворум, тому рішення уряду не стали імплементувати.

Верховна Рада на засіданні 17 листопада не змогла ухвалити постанову з рекомендацією уряду переглянути карантин вихідного дня, який був введений урядом минулого тижня.