У Зеленського допомогу бізнесу збираються фінансувати з ковідного фонду

Анонсовані заходи охоплюють "як період цього року, так, можливо, і наступного".

Анонсований президентом Володимиром Зеленським новий пакет допомоги бізнесу мають намір профінансувати з Фонду по боротьбі з COVID-19.

Про це повідомив радник глави держави Олег Устенко, передає Інтерфакс-Україна.

"Йдеться про можливість використовувати кошти Фонду по боротьбі з COVID-19, там є гроші", - сказав він.

При цьому Устенко додав, що президент обговорив з Міністерством фінансів озвучені ним пропозиції, тож у разі ухвалення ця програма буде профінансована.

За словами радника глави держави, законопроєкт про новий пакет допомоги бізнесу передбачає також додаткові компенсатори на випадок повного локдауну.

"Що стосується часового простору, то він охоплює і період цього року, і, можливо, наступного. Частина цих заходів стосується компенсації за карантин вихідного дня. Також передбачені заходи у вигляді додаткових компенсаторів на випадок, якщо буде введено повний локдаун", - прокоментував Устенко, уточнивши, що мова про підтримку малого бізнесу, який найбільше страждає від карантину.

Устенко також прокоментував фінансування витрат Держказначейства. За його словами, "традиційно така ситуація відбувалась і раніше, проте не у середині листопада, а у грудні". Він зазначив, що Мінфін вже "активно працює у цьому напрямкові".

Як повідомляли, президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом до парламенту буде внесено законопроєкти про допомогу бізнесу і громадянам в умовах карантину. Зокрема, глава держави пообіцяв податкові канікули, списання боргів та виплату 8000 грн компенсації.