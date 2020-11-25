В Україні 13 882 нові випадки ковіду і 8 420 одужалих

За минулу добу в Україні було проведено 45 438 ПЛР-тестувань і виявлено 13 882 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 684 дитини та 615 медпрацівників.
Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086), Києві (980), Одеській (976) та Київській (961) областях.
За минулу добу одужало 8 420 осіб, госпіталізовано - 1 818 осіб, зафіксовано 229 летальних випадків.
За весь час пандемії в Україні захворіло 661 858 осіб. Побороти недугу вдалося 307 778 пацієнтам, 11 492 людини від ускладнень ковіду померли.
Кількість захворювань у регіонах:
- м. Київ – 62 620 випадків;
- Вінницька область – 15 984 випадки;
- Волинська область – 22 516 випадків;
- Дніпропетровська область – 31 861 випадок;
- Донецька область – 20 868 випадків;
- Житомирська область – 27 368 випадків;
- Закарпатська область – 22 150 випадків;
- Запорізька область – 26 328 випадків;
- Івано-Франківська область – 33 409 випадків;
- Київська область – 33 262 випадки;
- Кіровоградська область – 4 557 випадків;
- Луганська область – 5 793 випадки;
- Львівська область – 42 874 випадки;
- Миколаївська область – 16 229 випадків;
- Одеська область – 39 742 випадки;
- Полтавська область – 19 679 випадків;
- Рівненська область – 28 860 випадків;
- Сумська область – 24 811 випадків;
- Тернопільська область – 26 329 випадків;
- Харківська область – 52 538 випадків;
- Херсонська область – 9 141 випадок;
- Хмельницька область – 27 114 випадків;
- Черкаська область – 19 826 випадків;
- Чернівецька область – 32 067 випадків;
- Чернігівська область – 15 932 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, Національна академія наук України прогнозує до кінця листопада понад 743 тисяч інфікованих коронавірусом, а станом на 20 грудня - більше мільйона хворих.