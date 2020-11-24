НАН прогнозує, що до нового року кількість захворілих на ковід в Україні може сягнути мільйона

За даними дослідження, до кінця листопада може бути приблизно 12 649 померлих від COVID-19, до 20 грудня - понад 18 тисяч.

Національна академія наук України прогнозує до кінця листопада близько 743 826 інфікованих коронавірусом, а станом на 20 грудня - більше мільйона хворих.

Такі дані оприлюднив Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук.

За даними дослідження, до кінця листопада може бути приблизно 12 649 померлих від COVID-19, приблизно до 20 грудня - понад 18 тисяч. До кінця листопада вилікуваних може бути 349 588, до другої половини грудня - майже 600 тисяч.

Фото: пресслужба НАН

Також на кінець листопада може бути 381 589 активних хворих. До кінця року показник може зрости приблизно до 550 тисяч.

"З урахуванням того, що минулий прогнозний тиждень не продемонстрував наявність будь-яких видимих зрушень в тенденції розвитку епідемії COVID-19 в Україні, цілком очікувано, що прогнози показують настільки ж негативний розвиток епідеміологічної ситуації в країні в найближчій перспективі", - заявив Олексій Альохін, головний науковий співробітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень.

За прогнозом НАН, у грудні буде близько 20 000хворих на коронавірус на добу.

Фото: пресслужба НАН

Нагадаємо, згідно з моделюванням Київської школи економіки, за умови неспрацювання карантину вихідного дня в Україні внаслідок COVID-19 можуть померти від 17 000 до 33 000 людей до кінця року.

У КШЕ зауважили, що без запровадження місячного локдауну змінити ситуацію на краще не вдасться.