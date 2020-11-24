Білоруська православна автокефальна церква наклала анафему на Лукашенка
Білоруська православна автокефальна церква наклала анафему на Лукашенка
У гіпермаркеті Києва обірвався ліфт, загинула людина
У гіпермаркеті Києва обірвався ліфт, загинула людина
Марат Сафін рекомендував російським тенісистам виїжджати з країни
Марат Сафін рекомендував російським тенісистам виїжджати з країни
Леся Литвинова: "Ми, звісно, не купимо стільки кисню, скільки потрібно. Але це має бути не нашим завданням, а держави"
Леся Литвинова: "Ми, звісно, не купимо стільки кисню, скільки потрібно. Але це має бути не нашим завданням, а держави"
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
У МВФ заявили, що Україна веде податкову політику "на два фронти"
У МВФ заявили, що Україна веде податкову політику "на два фронти"
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Львівська міська рада провела раптове засідання, чим фактично припинила повноваження Садового
Львівська міська рада провела раптове засідання, чим фактично припинила повноваження Садового
Олександр Третяк від "Євросолідарності" здобуває перемогу на виборах мера Рівного (оновлено)
Олександр Третяк від "Євросолідарності" здобуває перемогу на виборах мера Рівного (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

НАН прогнозує, що до нового року кількість захворілих на ковід в Україні може сягнути мільйона

За даними дослідження, до кінця листопада може бути приблизно 12 649 померлих від COVID-19, до 20 грудня - понад 18 тисяч.

НАН прогнозує, що до нового року кількість захворілих на ковід в Україні може сягнути мільйона
Фото: EPA/UPG

Національна академія наук України прогнозує до кінця листопада близько 743 826 інфікованих коронавірусом, а станом на 20 грудня - більше мільйона хворих.

Такі дані оприлюднив Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук.

За даними дослідження, до кінця листопада може бути приблизно 12 649 померлих від COVID-19, приблизно до 20 грудня - понад 18 тисяч. До кінця листопада вилікуваних може бути 349 588, до другої половини грудня - майже 600 тисяч. 

Фото: пресслужба НАН

Також на кінець листопада може бути 381 589 активних хворих. До кінця року показник може зрости приблизно до 550 тисяч. 

"З урахуванням того, що минулий прогнозний тиждень не продемонстрував наявність будь-яких видимих зрушень в тенденції розвитку епідемії COVID-19 в Україні, цілком очікувано, що прогнози показують настільки ж негативний розвиток епідеміологічної ситуації в країні в найближчій перспективі", - заявив Олексій Альохін, головний науковий співробітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень.

За прогнозом НАН, у грудні буде близько 20 000хворих на коронавірус на добу.

Фото: пресслужба НАН

Нагадаємо, згідно з моделюванням Київської школи економіки, за умови неспрацювання карантину вихідного дня в Україні внаслідок COVID-19 можуть померти від 17 000 до 33 000 людей до кінця року

У КШЕ зауважили, що без запровадження місячного локдауну змінити ситуацію на краще не вдасться.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також