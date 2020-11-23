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Голова Меджлісу кримськотатарського народу Чубаров захворів на COVID-19

Він отримав позитивний тест на коронавірус.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Чубаров захворів на COVID-19
Фото: facebook/Mystetskyi Arsenal

Очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров отримав позитивний тест на коронавірус.

Про це він повідомив у Facebook.

"Проти своєї волі став членом клубу COVID-19. Тепер завдання за допомогою Всевишнього покинути цей клуб без втрат. Бережіть себе!" - повідомив він.

Нагадаємо, про повернення до повноцінної роботи після COVID-19 сьогодні повідомили президент Володимир Зеленський та голова його Офісу Андрій Єрмак. Вони обоє отримали негативні тести на ковід і залишили "Феофанію", де лікувалися з 12 листопада.

Вийшов із самоізоляції після отримання негативного результату тесту на коронавірус і голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія. 20 листопада стало відомо, що Арахамія здав два тести на COVID-19. Перший показав позитивний результат, другий - негативний. Через це лідер фракції пішов на самоізоляцію.

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