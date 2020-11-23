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Віктор Ляшко заявив, що тижнева динаміка захворюваності на коронавірус стабілізувалася

На нараді з президентом констатували, що українці в цілому стали відповідальніше ставитися до заходів карантину.

Віктор Ляшко заявив, що тижнева динаміка захворюваності на коронавірус стабілізувалася
Виктор Ляшко
Фото: Макс Левин

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що тижнева динаміка захворюваності на коронавірус стабілізувалася.

Про це за результатами селекторної наради з питань запобігання поширенню коронавірусної хвороби повідомляє пресслужба Офісу президента.

На нараді констатували, що українці в цілому стали відповідальніше ставитися до заходів карантину.

"Карантин вихідного дня та додаткові заходи безпеки дають свої результати. Ми маємо зробити все, щоб уникнути повного локдауну. Поки статистика показує, що нам вдається стримувати прогнозоване зростання. Також важливо відновити всі економічні програми та розпочати нові, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. Адже епідемічна ситуація по всьому світу впливає на економіку", - сказав президент України Володимир Зеленський.

Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що минулого тижня уряд розробив план дій з підтримки бізнесу та окремих галузей.

"А вже цього тижня Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства має допрацювати показники з підтримки окремих галузей, які постраждали через запровадження карантинних обмежень. Держава підтримає підприємців", – повідомив глава уряду.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні провели 25 253 ПЛР-тестувань і виявили 10 945 нових випадків COVID-19. Одужали 4 143 пацієнти,124 померли.

Станом на ранок 23 листопада в лікарнях з діагнозом COVID-19 або підозрою на нього перебувають 27 792 пацієнти. Заповненість ліжок загалом по Україні становить 52%.

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