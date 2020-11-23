Український військовий у складі місії ООН у ДР Конго помер від коронавірусу

Це 26-й летальний випадок через COVID-19 у ЗСУ.

У Збройних Силах України зафіксовано 26-й летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

Військовослужбовець ЗС України (перебуваючи у складі місії ООН в ДР Конго) захворів 07.11.2020. З явищами застуди був госпіталізований до ізолятору військової частини. 14.11.2020 з підвищенням температури тіла був направлений на стаціонарне лікування до госпіталю ООН ІІІ рівня (м. Гома, ДР Конго). ПЛР-тест до COVID-19 від 14.11.2020 року – позитивний. 16.11 2020. у зв'язку з погіршенням стану здоров’я був переведений до відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії госпіталю (м. Найробі, Кенія) де протягом кількох діб отримував медичну допомогу, але, на жаль, вона не дала позитивного результату", - сказано в повідомленні.

За минулу добу в ЗСУ зареєстровано 51 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. 12 осіб госпіталізовано.

Станом на 10.00 23 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 2 882 особи. Всього за час пандемії одужало 6 159 осіб.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 394 особи. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 37 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили майже 11 тисяч нових випадків COVID-19. Найбільшу кількість підтвердили у Києві (1212), Дніпропетровській (1093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях.