Зеленський повідомив про одужання від коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський отримав негативний результат тесту на коронавірус.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook. Президент зазначив, що від сьогодні вже перебуває на роботі.

"День буде насиченим, але я дуже радий зануритися в роботу у звичайному режимі", - заявив він.

Сьогодні також стало відомо, що від коронавірусу одужав Андій Єрмак.

Про інфікування Зеленський заявив 9 листопада. Він повідомив, що має температуру 37,5, але загалом почувається непогано. У той же день стало відомо, що коронавірус виявили у глави Офісу президента Андрія Єрмака. Згодом про інфікування заявили спікер парламенту Дмитро Разумков і віцеспікер Руслан Стефанчук.

Уже 12 листопада стало відомо, що Володимир Зеленський та Єрмак були госпіталізовані у "Феофанію". Прессекретарка президента пояснила, що "там кращі умови для самоізоляції та догляду за пацієнтами з коронавірусною інфекцією".

На третій день самоізоляції Зеленський записав відеозвернення, в якому сказав, що працює в нормальному режимі.