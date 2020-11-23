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Зеленський повідомив про одужання від коронавірусу

Президент повернувся на робоче місце. 

Президент України Володимир Зеленський отримав негативний результат тесту на коронавірус.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook. Президент зазначив, що від сьогодні вже перебуває на роботі.

"День буде насиченим, але я дуже радий зануритися в роботу у звичайному режимі", - заявив він.

Сьогодні також стало відомо, що від коронавірусу одужав Андій Єрмак.

Про інфікування Зеленський заявив 9 листопада. Він повідомив, що має температуру 37,5, але загалом почувається непогано. У той же день стало відомо, що коронавірус виявили у глави Офісу президента Андрія Єрмака. Згодом про інфікування заявили спікер парламенту Дмитро Разумков і віцеспікер Руслан Стефанчук. 

Уже 12 листопада стало відомо, що Володимир Зеленський та Єрмак були госпіталізовані у "Феофанію". Прессекретарка президента пояснила, що "там кращі умови для самоізоляції та догляду за пацієнтами з коронавірусною інфекцією".

На третій день самоізоляції Зеленський записав відеозвернення, в якому сказав, що працює в нормальному режимі.

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