В Україні за добу виявили 12 079 нових захворілих коронавірусом

В Україні за минулу добу виявили 12 079 випадків інфікування коронавірусом. Загальна кількість захворілих зросла до 624 744.

За 21 листопада підтвердили хворобу у 489 дітей і 375 медичиних працівників, повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також за минулу добу зафіксували 138 летальних випадків, одужали 4604 людини.

За весь час епідемії в Україні померла 10 951 особа, одужали 286 917.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях", - додав Степанов.

Статистика в регіонах:

м. Київ – 59 006 випадків;

Вінницька область – 15 314 випадків;

Волинська область – 21 456 випадків;

Дніпропетровська область – 28 561 випадок;

Донецька область – 20 026 випадків;

Житомирська область – 26 154 випадки;

Закарпатська область – 21 368 випадків;

Запорізька область – 23 800 випадків;

Івано-Франківська область – 31 859 випадків;

Київська область – 30 342 випадки;

Кіровоградська область – 4 258 випадків;

Луганська область – 5 666 випадків;

Львівська область – 40 879 випадків;

Миколаївська область – 14 957 випадків;

Одеська область – 37 365 випадків;

Полтавська область – 18 243 випадки;

Рівненська область – 27 912 випадків;

Сумська область – 22 612 випадків;

Тернопільська область – 25 566 випадків;

Харківська область – 51 398 випадків;

Херсонська область – 8 549 випадків;

Хмельницька область – 26 227 випадків;

Черкаська область – 17 748 випадків;

Чернівецька область – 31 034 випадки;

Чернігівська область – 14 444 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, учора голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що жодної дати щодо введення більш жорсткого карантину в Україні немає. Це план Б на випадок, якщо не спрацює карантин вихідного дня.

Результатом карантину вихідного дня має стати вихід на плато за кількістю нових хворих. Карантин вихідного дня був впроваджений 11 листопада і діятиме кожної суботи і неділі щонайменше до кінця місяця.