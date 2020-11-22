В Україні за добу виявили 12 079 нових захворілих коронавірусом

В Україні за минулу добу виявили 12 079 випадків інфікування коронавірусом. Загальна кількість захворілих зросла до 624 744.
За 21 листопада підтвердили хворобу у 489 дітей і 375 медичиних працівників, повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за минулу добу зафіксували 138 летальних випадків, одужали 4604 людини.
За весь час епідемії в Україні померла 10 951 особа, одужали 286 917.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях", - додав Степанов.
Статистика в регіонах:
- м. Київ – 59 006 випадків;
- Вінницька область – 15 314 випадків;
- Волинська область – 21 456 випадків;
- Дніпропетровська область – 28 561 випадок;
- Донецька область – 20 026 випадків;
- Житомирська область – 26 154 випадки;
- Закарпатська область – 21 368 випадків;
- Запорізька область – 23 800 випадків;
- Івано-Франківська область – 31 859 випадків;
- Київська область – 30 342 випадки;
- Кіровоградська область – 4 258 випадків;
- Луганська область – 5 666 випадків;
- Львівська область – 40 879 випадків;
- Миколаївська область – 14 957 випадків;
- Одеська область – 37 365 випадків;
- Полтавська область – 18 243 випадки;
- Рівненська область – 27 912 випадків;
- Сумська область – 22 612 випадків;
- Тернопільська область – 25 566 випадків;
- Харківська область – 51 398 випадків;
- Херсонська область – 8 549 випадків;
- Хмельницька область – 26 227 випадків;
- Черкаська область – 17 748 випадків;
- Чернівецька область – 31 034 випадки;
- Чернігівська область – 14 444 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, учора голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що жодної дати щодо введення більш жорсткого карантину в Україні немає. Це план Б на випадок, якщо не спрацює карантин вихідного дня.
Результатом карантину вихідного дня має стати вихід на плато за кількістю нових хворих. Карантин вихідного дня був впроваджений 11 листопада і діятиме кожної суботи і неділі щонайменше до кінця місяця.