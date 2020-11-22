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В Україні за добу виявили 12 079 нових захворілих коронавірусом

Найбільше людей інфікувалося в столиці. 

В Україні за добу виявили 12 079 нових захворілих коронавірусом
Фото: Макс Требухов

В Україні за минулу добу виявили 12 079 випадків інфікування коронавірусом. Загальна кількість захворілих зросла до 624 744.

За 21 листопада підтвердили хворобу у 489 дітей і 375 медичиних працівників, повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також за минулу добу зафіксували 138 летальних випадків, одужали 4604 людини.

За весь час епідемії в Україні померла 10 951 особа, одужали 286 917.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях", - додав Степанов.

Статистика в регіонах:

  • м. Київ – 59 006 випадків;
  • Вінницька область – 15 314 випадків;
  • Волинська область – 21 456 випадків;
  • Дніпропетровська область – 28 561 випадок;
  • Донецька область – 20 026 випадків;
  • Житомирська область – 26 154 випадки;
  • Закарпатська область – 21 368 випадків;
  • Запорізька область – 23 800 випадків;
  • Івано-Франківська область – 31 859 випадків;
  • Київська область – 30 342 випадки;
  • Кіровоградська область – 4 258 випадків;
  • Луганська область – 5 666 випадків;
  • Львівська область – 40 879 випадків;
  • Миколаївська область – 14 957 випадків;
  • Одеська область – 37 365 випадків;
  • Полтавська область –  18 243 випадки;
  • Рівненська область – 27 912 випадків;
  • Сумська область – 22 612 випадків;
  • Тернопільська область – 25 566 випадків;
  • Харківська область – 51 398 випадків;
  • Херсонська область – 8 549 випадків;
  • Хмельницька область – 26 227 випадків;
  • Черкаська область – 17 748 випадків;
  • Чернівецька область – 31 034 випадки;
  • Чернігівська область – 14 444 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, учора голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що жодної дати щодо введення більш жорсткого карантину в Україні немає. Це план Б на випадок, якщо не спрацює карантин вихідного дня.

Результатом карантину вихідного дня має стати вихід на плато за кількістю нових хворих. Карантин вихідного дня був впроваджений 11 листопада і діятиме кожної суботи і неділі щонайменше до кінця місяця. 

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