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У ЗСУ за добу зареєстрували 264 нові випадки ковіду

Загалом у Збройних Силах України на коронавірус хворіє 2 757 осіб.

У ЗСУ за добу зареєстрували 264 нові випадки ковіду
Фото: пресслужба Київської міськради

За минулу добу у Збройних Силах України зареєстровано 264 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомили пресцентр Медичних сил ЗСУ.

З них у заклади охорони здоров'я госпіталізовано 41 особу.

Станом на 21 листопада у ЗСУ на коронавірус загалом хворіє 2 757 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 6096 осіб, летальних випадків – 25.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 393 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція протягом найближчих трьох діб – 68 осіб.

Нагадаємо, 19 листопада у Збройних Силах України зафіксували 225 нових випадків коронавірусу.

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