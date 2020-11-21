У ЗСУ за добу зареєстрували 264 нові випадки ковіду

За минулу добу у Збройних Силах України зареєстровано 264 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
Про це повідомили пресцентр Медичних сил ЗСУ.
З них у заклади охорони здоров'я госпіталізовано 41 особу.
Станом на 21 листопада у ЗСУ на коронавірус загалом хворіє 2 757 осіб.
Всього за час пандемії одужало – 6096 осіб, летальних випадків – 25.
На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 393 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція протягом найближчих трьох діб – 68 осіб.
Нагадаємо, 19 листопада у Збройних Силах України зафіксували 225 нових випадків коронавірусу.