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В Офісі президента пригрозили локдауном, якщо українці ігноруватимуть карантин

На думку чиновника, ситуація з коронавірусом в Україні критична.

В Офісі президента пригрозили локдауном, якщо українці ігноруватимуть карантин
Кирилл Тимошенко
Фото: facebook.com/kirill.timoshenko

В Україні можуть запровадити повний локдаун через ситуацію з COVID-19, якщо громадяни не будуть дотримуватися карантину вихідного дня.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

На думку чиновника, ситуація з коронавірусом в Україні критична.

"Зараз ситуація справді критична. Ми повертаємося до того, звідки ми починали. Якщо ми не будемо дотримуватися карантину вихідного дня і всі правила, ми дійсно можемо повернутися до локдауну", - сказав Тимошенко.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я вимагатиме від уряду запровадження в Україні більш жорсткого карантину, якщо щоденно виявлятимуть 30 тисяч хворих на коронавірус.

Раніше голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявляв, що запровадити локдаун можуть в разі введення протоколу сортування хворих на COVID-19.

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