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У військовому госпіталі на Львівщині, ймовірно, стався вибух кисню, - Садовий

Про постраждалих в результаті нештатної ситуації наразі не повідомляється.

У військовому госпіталі на Львівщині, ймовірно, стався вибух кисню, - Садовий
Фото: Facebook

У Винниках Львівської області сталася нештатна ситуація з киснем у обласному військовому госпіталі. Попередньо, мова йде про вибух при заправці.

Про це у Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Про постраждалих в результаті нештатної ситуації наразі не повідомляється. Разом з тим кілька десятків людей залишились без життєво необхідного забезпечення киснем.

"Декілька десятків пацієнтів, які потребують штучної подачі кисню, потребують термінової евакуації до інших медзакладів. Серед пацієнтів є й важкі. Бригади швидких вже виїхали. Наші комунальні заклади - Лікарня швидкої допомоги і 8-ма лікарня - готові прийняти пацієнтів", - повідомив Садовий.

Він також додав, що станом на 12 годину у госпіталі тимчасово немає можливості постачати кисень.

"Загалом в лікарні 60 киснезалежних хворих. 30 прийме до себе Лікарня швидкої допомоги, 5 з них в реанімації. 12 людей везуть у 8-му лікарню", - повідомив Садовий.

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