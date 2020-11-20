Бойовики відкривали вогонь біля Шумів та Кам’янки

Незаконні збройні формування РФ від початку доби двічі порушили "режим тиші" на Донбасі: стріляли поблизу Шумів і Кам’янки.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано два випадки порушення домовленостей, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, на Луганському напрямку ворог застосував стрілецьку зброю неподалік населеного пункту Шуми, а на Донецькому російсько-окупаційні війська здійснили постріл із ручного протитанкового гранатомета поблизу Кам’янки.
Втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.
Нагадаємо, упродовж минулої доби, 19 листопада, на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Один військовий дістав поранення біля Авдіївки. Воїна оперативно доправили до медичного закладу. Стан його здоров’я задовільний.