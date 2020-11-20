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Бойовики відкривали вогонь біля Шумів та Кам’янки

Втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

Бойовики відкривали вогонь біля Шумів та Кам’янки
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Незаконні збройні формування РФ від початку доби двічі порушили "режим тиші" на Донбасі: стріляли поблизу Шумів і Кам’янки.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано два випадки порушення домовленостей, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на Луганському напрямку ворог застосував стрілецьку зброю неподалік населеного пункту Шуми, а на Донецькому російсько-окупаційні війська здійснили постріл із ручного протитанкового гранатомета поблизу Кам’янки.

Втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 19 листопада, на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Один військовий дістав поранення біля Авдіївки. Воїна оперативно доправили до медичного закладу. Стан його здоров’я задовільний.

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