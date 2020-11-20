У Черкасах СБУ викрила розтрату мільйонів бюджетних грошей, виділених на боротьбу з COVID-19

За висновками експертиз, через дії зловмисників бюджету міста завдано збитки на понад 2,4 мільйона гривень.

Служба безпеки України викрила розкрадання мільйонів бюджетних коштів, виділених одному із медичних закладів Черкаської міськради на боротьбу з коронавірусом.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"За попередніми даними слідства, організувала протиправний механізм керівниця однієї із медичних установ міста. Чиновниця підписала низку договорів із київською компанією на закупівлю засобів індивідуального захисту та протиепідеміологічних засобів на загальну суму 8 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що вартість придбаного асортименту медичної продукції була суттєво завищена. На деякі позиції, зокрема захисні костюми для лікарів, ціна перевищувала ринкову більше ніж у два рази. Також задокументовано, що укладання угод відбувалось без обов’язкового дотримання норм проведення тендерних процедур держзакупівель, передбачених чинним законодавством.

За висновками експертиз, через дії зловмисників бюджету міста завдано збитки на понад 2,4 мільйона гривень.

Керівниці медзакладу повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України ( Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Нагадаємо, у травні у Рівненській області Служба безпеки України викрила депутата на розкраданні мільйонів з бюджетних коштів під час ремонту доріг державного значення. Це власник будівельної фірми, яка уклала договір про ремонт доріг у регіоні. Депутат спільно з керівником його будівельної компанії завищили вартість ремонтних робіт. Підрядники вносили недостовірні дані в акти транспортних послуг і товарно-транспортні накладні про кількість доставленої продукції. Таким чином вони привласнили майже 10% бюджетних коштів, виділених на ремонт, тобто близько 2,7 млн гривень.