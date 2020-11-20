За добу окупанти двічі порушили режим тиші на Донбасі

Упродовж минулої доби, 19 листопада, на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабо операції Об'єднаних сил.

У районі населеного пункту Авдіївка (у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід") бойовики застосували автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю, а неподалік Мар’їнки - виявлено роботу ворожого снайпера.

Унаслідок пострілів у передмісті Авдіївки одного військовослужбовця було поранено. Воїна оперативно доправили до медичного закладу. Стан його здоров’я задовільний.

За поточну добу, 20 листопада, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російсько-окупаційні війська здійснили одну збройну провокацію біля Шумів, застосувавши стрілецьку зброю. Втрат та поранень серед наших військовослужбовців не було.

"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року. Водночас вони готові адекватно відреагувати на будь-які провокації ворога", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, 19 листопада гуманітарна підгрупа Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу зібралася на позачергове засідання з питань розблокування роботи КПВВ та обміну утримуваними особами. Крім того, українська сторона пропонує провести обмін полоненими до 24 грудня цього року. За словами радника з інформаційної політики ТКГ Олексія Арестовича, зараз триває "практична робота" з підготовки очної зустрічі в "нормандському форматі".