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​Німецький банк дасть Україні 25,5 млн євро на житло для переселенців

Кабмін  уповноважив голову МінТОТ Резнікова на підписання відповідної угоди.

​Німецький банк дасть Україні 25,5 млн євро на житло для переселенців
Фото: EPA/UPG

Кабінет міністрів України  схвалив проєкт угоди з німецьким державним банком KfW про надання 25,5 млн євро на житло для внутрішньо переміщених осіб.

Про це йдеться у розпорядженні на сайті уряду.

Згідно з документом, проєкт угоди затверджений 16 листопада.

Кабмін також уповноважив віце-прем'єра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова на підписання цієї угоди.

Виконавцем проекту виступить Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву.

Нагадаємо, раніше США запустили програму на $2 млн, щоб згуртувати переселенців з Донбасу.

У листопаді минулого року Кабмін затвердив порядок пільгового кредитування на придбання житла внутрішньо переміщеними особами та учасниками бойових дій на Донбасі. Згідно з умовами, кредит надається терміном до 20 років, а відсоткова ставка складає 3% річних. Отримати кредит можна на квартиру, якщо житло прийнято в експлуатацію не більш ніж 25 років тому та реконструйовано не пізніше як 15 років тому.

Також наприкінці жовтня 2019 уряд виділив 300 млн гривень на житло для переселенців і ветеранів. Коштів мало вистачити на 950 родин.

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