"Укрзалізниця" призначить "Інтерсіті" Київ-Славське на зимові свята

Він курсуватиме з 15 грудня по 17 січня.

На зимові свята "Укрзалізниця" призначить новий поїзд "Інтерсіті" Київ-Славське, маршрут якого пролягатиме через Львів.

Поїзд курсуватиме щоденно з 15 грудня до 17 січня, повідомили LB.ua у Громадському контролі "Укрзалізниці".

Так, поїзд з Києва до Львова і зворотно курсуватиме за графіком ІС №705/706 Київ-Перемишль, який не курсує з початку карантину, а після Львова матиме зупинку у Стрию та Славському.

Графік: Київ – 6:00, Коростень –7:31, Підзамче –11:01, Львів –11:09, Стрий – 12:19, Славське – 13:16.

Зворотній рейс: Славське –16:20, Стрий – 17:18, Львів – 18:26, Підзамче –18:54, Коростень – 22:22, Київ – 23:57.

Стоянка поїзда 1-2 хвилин, окрім Львова, де він зупинятиметься на 20 хв у напрямку Києва та 11 хв у напрямку Славського.

Після 17 січня наявність даного поїзда буде залежати від пасажиропотоку. Квитки скоро з'являться у продажу.

Нагадаємо, що минулого року "Укрзалізниця" до новорічних і різдвяних свят призначила понад 30 додаткових поїздів. Це, зокрема, додаткові рейси поїзда "Чотири столиці" (Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига).