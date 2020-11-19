Гендиректору заводу "Радар" Зеленському повідомлено про підозру у знищенні держмайна

Київська міська прокуратура повідомила про підозру директору ПАТ "Київський завод "РАДАР" В'ячеславу Зеленському у неналежному виконанні службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Слідством встановлено, що внаслідок неналежного виконання генеральним директором своїх службових обов’язків щодо збереження й ефективного використання державного майна, під час проведення будівельних робіт з реконструкції майнового комплексу забудовником повністю знищено 9 будівель, які перебувають на балансі ПАТ "Київський завод "РАДАР", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок вказаних дій державним інтересам завдано збитків на суму понад 3,6 млн гривень.

Зараз триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини правопорушення та особи, які також можуть бути до нього причетними.

Нагадаємо, у лютому Державний концерн "Укроборонпром" закликав тодішнього прем’єр-міністра Олексія Гончарука не допустити позбавлення оборонного заводу "Радар" двох ділянок загальною площею 3,42 га по вул. Предславинській, 35 у Києві. Реконструкцію майнового комплексу на вул. Предславинській, 35 проводить ТОВ "Катерпіллер". Ця реконструкція передбачає будівництво житлового комплексу (ЖК Stanford). Торік суд зобов’язав Держархбудінспекцію України видати «Катерпіллеру» дозвіл на виконання будівельних робіт по вказаному об’єкту. З 2017 року НАБУ розслідує кримінальне провадження, що стосується договору між "Радаром" і "Катерпіллером".

За даними "Наші гроші", "Спецмехбуд 21", "Бориспільміськбуд" і "Перфект Груп Інвест" входять в групу компаній Perfect Group, пов’язану із нардепом від ОПЗЖ Дмитром Ісаєнком.

Завод "Радар" є базовим підприємством по виробництву бортових радіолокаційних комплексів, метеонавігаційних станцій, апаратури спеціального призначення, має високий науково-технічний потенціал і виробничі потужності для впровадження в серійне виробництво нових видів продукції промислового призначення, що становить особливе значення для обороноздатності України.