У п'ятницю на заході, півночі та в центрі України дощі та мокрий сніг

На дорогах, окрім західних і південних областей, місцями ожеледиця.

Найближчої доби із Західної Європи на більшу частину території України переміститься порція більш теплого повітря, атмосферні фронти принесуть у північно-західну половину країни опади у вигляді дощу та мокрого снігу, повідомляє Укргідрометцентр.

У п'ятницю, 20 листопада, вночі в західній частині країни, вдень у більшості західних, північних та центральних областей дощ і мокрий сніг. На решті території без опадів. На дорогах, окрім західних і південних областей, місцями ожеледиця, інформує Інтерфакс-Україна.

Вітер південно-східний та північно-східний із переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура в західних областях протягом доби 1-6° тепла. На решті території вночі від 1° тепла до 5° морозу (у східній частині вночі 7-12° морозу), вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Києві у ніч на п'ятницю без опадів, удень 20 листопада дощ і мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія, найвища температура вдень 20 листопада в Києві була в 1926 і 1963 роках і становила 14,2° вище нуля, найнижча вночі - 16,6° морозу у 1993 році.