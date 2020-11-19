Україна пропонує скликати позачергові засідання ТКГ з питань розблокування КПВВ та обміну утримуваними

Українська делегація у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях звернулася до російської сторони з пропозицією скликати позачергові засідання ТКГ з питань розблокування роботи КПВВ та обміну утримуваними особами.

Про це інформує пресслужба української делегації в ТКГ.

"Ми пропонуємо скликати позачергові засідання Робочої підгрупи ТКГ з безпекових питань, Робочої підгрупи ТКГ з політичних питань і Робочої підгрупи ТКГ з гуманітарних питань і запевняємо у своїй готовності працювати в режимі 24/7 задля прискорення розгляду питань, що вже впродовж багатьох місяців перебувають на порядку денному відповідних робочих підгруп ТКГ, і задля прийняття Тристоронньою контактною групою відповідних рішень", - йдеться у повідомленні.

Напередодні повідомляли, що Українська сторона в ТКГ пропонує провести обмін полоненими до 24 грудня.

Нагадаємо, останній обмін на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях "ДНР" і "ЛНР" заявили, що українська сторона передала 14 осіб.

На засіданні 10 листопада ТКГ взяла за основу запропонований Україною план дій щодо Донбасу. Документ містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, щоб створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

Голова ТКГ Леонід Кравчук також запропонував провести обмін полоненими до Нового року. Однак через демарш РФ Україна не змогла домогтися обговорення цього питання.

10 листопада Україна відкрила всі КПВВ на лінії розмежування, окупанти забороняли перетин. Зокрема, пропуск осіб не здійснювався в Золотому і Щасті. Українська делегація в Тристоронній контактній групі заявила, що російська сторона блокує роботу та повертає громадян на контрольований Україною бік лінії розмежування.

Велика Британія попосила РФ вплинути на своїх "маріонеток" через нові КПВВ на Донбасі.