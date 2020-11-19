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Окупанти на Донбасі один раз порушили "тишу"

Неподалік Мар’їнки ворог застосував стрілецьку зброю.

Окупанти на Донбасі один раз порушили "тишу"
Читаємо ранкові новини з інтернету
Фото: Макс Левин

Упродовж минулої доби, 18 листопада, у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Про це інформує пресцентр ООС.

"У районі населеного пункту Мар’їнка ворог застосував стрілецьку зброю. Постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали", - йдеться у ранковому зведенні.

Від початку поточної доби, 19 листопада, порушень умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими захисниками, запевняють у штабі.

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