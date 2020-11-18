На Донбасі 16 листопада загинув військовий з Кіровоградщини

У понеділок, 16 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил загинув війсковослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади солдат Іван Горошко.
Про це повідомило командування бригади.
"Із сумом повідомляємо, що 16 листопада 2020 року в районі проведення операції Об’єднаних сил під час несення служби по охороні базового табору загинув військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади солдат Горошко Іван Сергійович. Уродженець Кіровоградської області, 1999 року народження", - йдеться у повідомленні.
Обставини загибелі бійця з’ясовуються, ведеться слідство.
У загиблого залишилась дружина, з якою вони чекали народження дитини.
Нагадаємо, у ранковому та вечірньому зведенні штабу ООС ані про загиблих, ані про поранених унаслідок бойових дій не повідомляли.