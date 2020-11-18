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На Донбасі 16 листопада загинув військовий з Кіровоградщини

Обставини загибелі бійця з’ясовуються, ведеться слідство.

У понеділок, 16 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил загинув війсковослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади солдат Іван Горошко.

Про це повідомило командування бригади.

Фото: facebook.com/80brigade

"Із сумом повідомляємо, що 16 листопада 2020 року в районі проведення операції Об’єднаних сил під час несення служби по охороні базового табору загинув військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади солдат Горошко Іван Сергійович. Уродженець Кіровоградської області, 1999 року народження", - йдеться у повідомленні.

Обставини загибелі бійця з’ясовуються, ведеться слідство.

У загиблого залишилась дружина, з якою вони чекали народження дитини.

Нагадаємо, у ранковому та вечірньому зведенні штабу ООС ані про загиблих, ані про поранених унаслідок бойових дій не повідомляли.

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