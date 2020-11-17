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З початку доби окупанти один раз порушили режим тиші на Донбасі

ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали.

З початку доби окупанти один раз порушили режим тиші на Донбасі
Фото: EPA/UPG

Упродовж цієї доби, 17 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Так, в районі Новотроїцького ворог відкрив вогонь з ручного протитанкового гранатомета.

"Ворожа збройна провокація не становила загрози життю та здоров’ю українських воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали", - зазначили у штабі

Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

Нагадаємо, за минулу добу російські найманці на Донбасі один раз відкривали вогонь по українських позиціях. Увечері ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Гнутового.Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

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