З початку доби окупанти один раз порушили режим тиші на Донбасі

ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали.

Упродовж цієї доби, 17 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Так, в районі Новотроїцького ворог відкрив вогонь з ручного протитанкового гранатомета.

"Ворожа збройна провокація не становила загрози життю та здоров’ю українських воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали", - зазначили у штабі

Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

Нагадаємо, за минулу добу російські найманці на Донбасі один раз відкривали вогонь по українських позиціях. Увечері ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Гнутового.Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.