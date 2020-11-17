Поліція посилила охорону в центрі Києва через мітинги

Сьогодні зранку під Радою почалися сутички між поліцією і підприємцями, які вийшли на акцію протесту.

Національна поліція Києва спільно з військовослужбовцями Національної гвардії посилили охорону у середмісті столиці.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці також закликають організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

Нагадаємо, сьогодні зранку під Радою почалися сутички між поліцією і підприємцями, які вийшли на акцію протесту. Поліція намагається зробити прохід для депутатів, є затримані. Протестувальники виступають проти введення касових апаратів.

Сьогодні парламент у повторному першому читанні розглядатиме проєкт закону про відтермінування обов'язкового застосування касових апаратів ФОП 2-4 груп.

У вересні 2019 Рада зобов'язала ФОП 2-4 категорій переходити на касові апарати. Вимога набуває чинності з 2021 року, крім ризикових галузей. Згідно з документом, для ФОП другої-четвертої категорій, які продають побутові товари з гарантійним ремонтом або медикаменти, РРО стануть обов'язковими з 1 жовтня 2020 року. З 2021 року до них додадуть ФОП, які продають ювелірні товари, текстиль, користовані товари в магазинах, ресторани і кафе, турагентства, готелі та хостели. Для інших ФОП РРО будуть обов'язковими, якщо їхній щорічний дохід перевищує 1 млн гривень.

4 листопада у Верховній Раді України не вистачило голосів для ухвалення законопроєкту №4313, який відтерміновує на рік застосування касових апаратів для ФОПів 2-4 груп.