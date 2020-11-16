У Станиці Луганській військовослужбовець убив товариша по службі і намагався замаскувати вбивство під суїцид

Він зізнався у вбивстві й повідомив, що скоїв злочин у стані алкогольного сп'яніння.

Правоохоронці за гарячими слідами розкрили вбивство військовослужбовця в одній із військових частин в районі населеного пункту Станиця Луганська.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"16 листопада 2020 року до військової прокуратури Луганського гарнізону надійшло повідомлення про скоєння начебто суїциду військовослужбовцем 1999 року народження під час виконання службових обов’язків у районі населеного пункту Станиця Луганська. Під час слідчо-розшукових заходів встановлено, що мало місце приховування вбивства: порушено сліди злочину, переміщено зброю загиблого, а отримані військовослужбовцем тілесні ушкодження не відповідають обставинам суїциду", - сказано в повідомленні.

За версією слідства, смертельне поранення в ділянку потилиці потерпілому завдав зі стрілецької автоматичної зброї його товариш по службі. Він зізнався у вбивстві й повідомив, що скоїв злочин у стані алкогольного сп'яніння.

Військові прокурори слідчим шляхом перевіряють показання затриманого, вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Раніше повідомляли, що в місті Чуднів Житомирської області поліція розслідує смерть 28-річного військового з Херсонщини, який, за попередньою інформацією, скоїв самогубство.