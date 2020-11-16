У вівторок у Києві прогнозують до -1 градуса

Вночі та вдень у столиці без істотних опадів.

У вівторок, 17 листопада, в Києві хмарно, вночі без істотних опадів, удень дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі та вдень від -1 до +1 градуса.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України хмарно з дощем, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 градуси, вдень +7...+10 градусів.

На півночі України хмарно, без істотних опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря від 0...до -2 градуси.

У центрі України хмарно, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, удень +1...+3 градуси.

На сході України хмарно, удень та вночі мокрий сніг, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 градуси, вдень -1...-3 градуси.

На півдні України хмарно, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 градус, удень +5...+7 градусів, в Одеській області температура вночі +4...+6 градусів, удень +8...+10 градусів.

У Криму хмарно, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 градуси, удень +6...+8 градусів.