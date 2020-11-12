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У п'ятницю в Києві до +6 градусів, вночі до нуля

Опадів у столиці не прогнозують.

У п'ятницю в Києві до +6 градусів, вночі до нуля
Фото: sibnovosti.ru

У п'ятницю, 13 листопада, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 градуси, удень +4...+6 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 градуси, вдень +5...+8 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, удень +3...+5 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 градус, удень +3...+6 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 градуси, в Одеській області - +3...+5 градусів, удень +7...+9 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 градусів, удень +5...+9 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 градуси, удень +7...+9 градусів.

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