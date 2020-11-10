У середу по всій Україні заморозки, окрім південних областей

У середу, 11 листопада, в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 градуси, удень +5...+7 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Вночі заморозки місцями до -1. Температура повітря вночі до +5, вдень +6...+9 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі від -1 до +1 градуса, удень +4...+6 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 градуси, удень +4...+7 градусів.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 градуси, удень +4...+6 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +9...+11 градусів.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, удень +7...+9 градусів.