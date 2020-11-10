В уряді роздратовані рішенням Києва купити 200 автобусів МАЗ
В уряді роздратовані рішенням Києва купити 200 автобусів МАЗ
Джо Байден – 46-й президент США
Джо Байден – 46-й президент США
Україна Балкан
Україна Балкан
Поліція Харкова закрила справу про зникнення Кернеса (оновлено)
Поліція Харкова закрила справу про зникнення Кернеса (оновлено)
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Азербайджан випадково збив російський ударний вертоліт Мі-24 над Вірменією (оновлено)
Азербайджан випадково збив російський ударний вертоліт Мі-24 над Вірменією (оновлено)
Зеленський захворів на коронавірус
Зеленський захворів на коронавірус
BioNTech і Pfizer оголосили про 90%-ву ефективність своєї вакцини від ковіду
BioNTech і Pfizer оголосили про 90%-ву ефективність своєї вакцини від ковіду
Україна переходить на другий етап реагування на коронавірус – клініки не проводитимуть планові госпіталізації
Україна переходить на другий етап реагування на коронавірус – клініки не проводитимуть планові госпіталізації
ГоловнаСуспільствоЖиття

У середу по всій Україні заморозки, окрім південних областей

Опадів не прогнозують.

У середу по всій Україні заморозки, окрім південних областей
Фото: sibnovosti.ru

У середу, 11 листопада, в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 градуси, удень +5...+7 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Вночі заморозки місцями до -1. Температура повітря вночі до +5, вдень +6...+9 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі від -1 до +1 градуса, удень +4...+6 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 градуси, удень +4...+7 градусів.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 градуси, удень +4...+6 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +9...+11 градусів.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, удень +7...+9 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також