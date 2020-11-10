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Україна відкрила всі КПВВ на лінії розмежування, окупанти забороняють перетин

Зокрема, пропуск осіб не здійснюється в Золотому і Щасті. 

Україна відкрила всі КПВВ на лінії розмежування, окупанти забороняють перетин
Фото: ДПСУ

Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях відкрито з 8-ї ранку.

На КПВВ у Золотому, Станиці Луганській триває пропуск людей, повідомили на сайті Луганської ОДА.

Станом на 9-ту ранку на КПВВ "Щастя" з неокупованої території перетнули лінію вісім осіб, на КПВВ "Золоте" – одна людина і одне авто.

На КПВВ "Станиця Луганська" з підконтрольної території проїхали 20 осіб, з протилежного боку – одна.

"За інформацією Державної прикордонної служби України, у Золотому і Щасті пропуск осіб протилежною стороною не спостерігається", – заявили в Луганській ОДА.

У Донецькій області також відкрилися всі пункти: "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар’їнка", "Майорське".

Українська делегація в Тристоронній контактній групі заявила, що російська сторона блокує роботу та повертає громадян на контрольований Україною бік лінії розмежування.

Українські громадяни, яким окупанти заборонили перетин лінії розмежування
Фото: Українська делегація в ТКГ/Telegram
Українські громадяни, яким окупанти заборонили перетин лінії розмежування

Вони опублікували фото громадяни України, яких розвернула назад російська сторона. Перед тим вони пройшли з речами майже три кілометри.

Нині триває засідання Політичної та Гуманітарної підгруп Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання конфлікту на Донбасі. Обговорюється, зокрема, забезпечення пересування громадян України через КПВВ. 

Нагадаємо, що для пропуску через КПВВ громадяни мають дати згоду на проведення заходів обов'язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома" або обсервації, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України №392 від 20 травня 2020 року.

КПВВ були закриті з метою запобігання поширенню коронавірусу. 

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