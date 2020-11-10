Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях відкрито з 8-ї ранку.
На КПВВ у Золотому, Станиці Луганській триває пропуск людей, повідомили на сайті Луганської ОДА.
Станом на 9-ту ранку на КПВВ "Щастя" з неокупованої території перетнули лінію вісім осіб, на КПВВ "Золоте" – одна людина і одне авто.
На КПВВ "Станиця Луганська" з підконтрольної території проїхали 20 осіб, з протилежного боку – одна.
"За інформацією Державної прикордонної служби України, у Золотому і Щасті пропуск осіб протилежною стороною не спостерігається", – заявили в Луганській ОДА.
У Донецькій області також відкрилися всі пункти: "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар’їнка", "Майорське".
Українська делегація в Тристоронній контактній групі заявила, що російська сторона блокує роботу та повертає громадян на контрольований Україною бік лінії розмежування.
Вони опублікували фото громадяни України, яких розвернула назад російська сторона. Перед тим вони пройшли з речами майже три кілометри.
Нині триває засідання Політичної та Гуманітарної підгруп Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання конфлікту на Донбасі. Обговорюється, зокрема, забезпечення пересування громадян України через КПВВ.
Нагадаємо, що для пропуску через КПВВ громадяни мають дати згоду на проведення заходів обов'язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома" або обсервації, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України №392 від 20 травня 2020 року.
КПВВ були закриті з метою запобігання поширенню коронавірусу.