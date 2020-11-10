Украина Зеленского в эпоху Джо Байдена

Что это значит? Что будет с Донбассом? Как Байден поведёт себя в отношении России? Что произойдёт с политикой санкций и сможет ли новый президент США объединить единым антироссийским фронтом Европу – давайте обсудим.

Возникает и другой вопрос: усилятся ли позиции ныне оппозиционных украинских политиков, станут ли они частью властной модели? Спустя два – три месяца мы получим ответ. Однако уже очевидно (это было указано в программном бюллетене Байдена), что борьба с коррупцией в Украине в последующие четыре года будет поставлена во главу угла новой американской администрацией.

Украинский вопрос затронул интересы не только действующего главы Белого дома, Дональда Трампа, но задел за живое и будущего президента США . И никто не знает, какие отношения сложатся между администрациями Байдена и Зеленского, в окружении которого находятся в том числе и непонятные для демократов люди. Будет ли проведён негласный кадровый аудит команды украинского президента со стороны Белого дома? Мы об этом вскоре узнаем.

Джо Байден – тот американский политик, который хорошо понятен украинскому политическому классу. Однако он точно не понятен нынешней украинской администрации, которой необходимо будет каким-то образом перестраивать отношения по линии Вашингтон-Киев. По сути, всё придётся начинать заново.

Фото: EPA/UPG

Смена коммуникаций и замена элит

В первую очередь необходимо осознать: смена президента в США означает не только приход к власти демократов, она сигнализирует о возвращении к традиционной американской политике. Иными словами, система возрождает институции, отказывается от тех, кто с ними вёл борьбу, и от тех, кто заменял политику популизмом. Это не хорошо и не плохо, это – данность, которую необходимо принять.

Следовательно, в ближайшие годы (не сразу) мы увидим, как во многих странах общества будут – под патронатом Америки – возрождать идентичную модель, отмежевываясь от несистемных политиков. И здесь пандемия коронавируса поможет многим вернуться к реальности – от Британии к Украине.

Нынешней украинской власти также придётся каким-то образом реагировать на будущие тенденции и переходить к классической системе коммуникации и управления. На этом точно будет настаивать администрация Байдена.

Полтора года Владимир Зеленский и его окружение выстраивали взаимоотношения с администрацией Трампа, используя нетрадиционные инструменты коммуникации. Во многом украинская власть вынуждена была играть по правилам, определяемым командой Трампа, склонной к неформатной дипломатии. Именно эта склонность привела к нашумевшему делу об импичменте Трампа и отставке видных сотрудников Государственного департамента США, многие из которых, кстати, возвратятся к службе после прихода к власти Джо Байдена.

Да, отдельные американские чиновники и ряд влиятельных СМИ отметили поздравительный твит Зеленского, сказав, что тот с приходом Байдена вздохнет полегче. Возможно. Однако также ясно, что украинскому президенту необходимо будет перестраивать стиль коммуникации с Вашингтоном: общение будет проходить более официально – через Офис президента и МИД; лоббисты будут играть куда меньшую роль, чем прежде, возрастет роль посольств.

Congratulations to @JoeBiden @KamalaHarris! #Ukraine is optimistic about the future of the strategic partnership with the #UnitedStates. 🇺🇦 and 🇺🇸 have always collaborated on security, trade, investment, democracy, fight against corruption. Our friendship becomes only stronger! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2020

Есть два важных момента, на которые следует обратить особое внимание. Во-первых, нет гарантий, что администрация Байдена не начнёт политические преследования Трампа и его окружения. А это значит, что дело с давлением на украинскую власть со стороны действующего американского президента может снова стать предметом для дискуссий в США.

Во-вторых, администрация Байдена наверняка без понимания отнесется к дальнейшему пребыванию в украинской власти людей, прямо или косвенно участвовавших в атаках, которые поставили под удар семью будущего президента США.

«Новые – старые лица» и борьба с коррупцией

Если Зеленскому и его команде ещё предстоит выстраивать коммуникацию с будущей администрацией – и она, кстати, необязательно сложится плохо (как многие думают), – то ряду украинских политиков этого точно не нужно будет делать.

Джо Байден с 2014 года, а то и многим раньше, активно участвовал в украинской политике. Он прекрасно понимает реалии, в которых живёт страна. Более того, он хорошо осознаёт, что такое постсоветские вызовы, с которыми сталкивается Украина и другие государства региона.

К слову, после Билла Клинтона ни один американский президент не посещал нашу страну. Джо Байден был здесь много раз в качестве вице-президента, однако ни разу в статусе главы Белого дома. Поэтому интересно, посетит ли он Украину как американский лидер.

Фото: EPA/UPG Вице-президент США Джо Байден (в центре) во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко и спикером Владимиром Гройсманом в парламенте, Киев, 8 декабря 2015.

Мы уже сказали, что будущий президент США, как и его команда, будет общаться только с понятными им людьми. Большинство из них сегодня или находятся в оппозиции, или не участвуют в большой политике – пока что.

Команда будущего главы Белого дома точно поддержит антикоррупционные начинания в Украине. Профильные структуры будут защищены и, если так можно выразиться, станут неприкосновенны. Мы также наверняка увидим и определённые изменения в судебной системе, вызывающей наибольшее раздражение у НАБУ и общественников, его поддерживающих. И здесь открытым вопросом остаётся: что будет вместо нынешней судейской вольницы.

Донбасс, санкции и российская угроза

Байден – продолжатель понятной политики демократов. Будучи в администрации Обамы и отвечая за украинское направление с точки зрения противодействия России, он ничего не смог противопоставить российской оккупации Крыма, а затем Донбасса. Военная поддержка Украины при их администрации была ограничена. Санкции, которые вводились против РФ, действовали точечно и не возымели ожидаемого эффекта. Наоборот, Москва усилила за два последних года каденции Обамы своё присутствие в Европе, на Ближнем и Дальнем Востоке.

К тому же важно понять: россиянам всегда легче было работать с демократами, нежели с республиканцами. Демократы пытались договориться, «перегрузить» отношения с Москвой. Они до сих пор думают, что проблема персонифицирована, что проблема – это Путин. И это их ключевая ошибка. Тем более что с Россией всё же придётся договариваться по ряду вопросов – от ядерного вооружения до климатических изменений. Однако здесь интересно все же будет взглянуть на политику Байдена в отношении РФ.

Демократы говорили о российском вмешательстве в выборы 2016 года и о кооперации Кремля с окружением Трампа. Логично, если бы после инаугурации Байдена последовали жёсткие санкции в отношении РФ. Это как раз и станет тем маркером, который засвидетельствует реальное отношение администрации Байдена к России, то, как будет себя вести Вашингтон касательно Москвы в ближайшие годы.

Фото: EPA/UPG

Что будет с Донбассом и с Крымом? Это – самый важный вопрос, который беспокоит украинцев. Но ответа на него не знает никто, так как в этом уравнении остаётся слишком много неизвестных. Захочет ли администрации Байдена изменить политику в отношении России? Пожелает ли Европа, привыкшая уже жить без США, выступить с Вашингтоном – при позитивном сценарии – единым фронтом против РФ? Какие инициативы украинской власти поддержит или не поддержит Белый дом времён Байдена? Готов ли будет новый американский президент сам в них участвовать? Всё это остаётся неясным.

Вероятно, Минские договорённости останутся незыблемыми. А это значит тупик. Значит, – тлеющий конфликт на десятилетия. Впрочем, наверняка не будет экспериментов с ускоренной интеграцией ОРДЛО.

Любая крымская инициатива не уберёт в ближайшей перспективе российские войска с полуострова. Однако какая-то из них всё же может запустить процесс деоккупации. Вопрос в том, сможет ли Киев предложить решение проблемы, а Вашингтон его поддержать.

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Украине Зеленского придётся меняться. Эти изменения будут разными – порою трагическими, а порою позитивными. Причина проста: и США, и Украина, как и весь мир, входят в состояние транзита. Чем он закончится? Хороший вопрос.