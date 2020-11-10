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В США кількість інфікованих COVID-19 перевищила 10 млн людей

З них 237,74 тисяч людей померли, понад 3 мільйони одужали.

В США кількість інфікованих COVID-19 перевищила 10 млн людей
Прем'єр-міністр Південної Кореї Чон Се Гюн (в центрі) ознайомлюється з процесом розробки вакцини від коронавірусу в Корейськом
Фото: EPA/UPG

Кількість людей, які заразилися на коронавірус COVID-19 в США, з початку пандемії перевищила 10 млн осіб.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на результати моніторингу Університету Джонса Хопкінса.

За даними університету, кількість інфікованих в США на сьогодні момент складає 10,02 мільйонів людей. З них 237,74 тисяч людей померли, понад 3 мільйони одужали.

США посідають перше місце в світі за кількістю заражених COVID-19, на другому - Індія (8, 5 млн), на третьому - Бразилія (5, 6 млн).

Нагадаємо, німецька компанія BioNTech і американська Pfizer оголосили, що ефективність їхньої вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 перевищує 90% серед тих, хто не хворів на неї раніше.

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