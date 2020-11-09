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Twitter видає акаунт Трампа за пошуком "лузер"

У компанії це пояснюють роботою алгоритмів.

Twitter видає акаунт Трампа за пошуком "лузер"
Дональд Трамп прибывает в Белый дом, Вашингтон, 11 августа 2020
Фото: EPA/UPG

Після перемоги Джо Байдена над Дональдом Трампом на президентських виборах у США акаунт останнього у Twitter можна знайти за запитом loser (англ. "невдаха", "той, що програв").

Сторінка політика з'являється серед результатів пошуку, незважаючи на те, що в її назві і описі немає цього слова. При цьому інші акаунти, які знаходить пошук, містять його.

Водночас, якщо вбити в пошук Winner ("переможець" - англ.), то знайти Джо Байдена не вдається.

У Twitter це пояснюють роботою алгоритмів, пише Reuters. Якщо люди часто використовують якесь слово щодо людини, то з часом вони починають асоціюватися одне з одним для системи пошуку. Ці асоціації - річ непостійна, тому з часом соцмережа перестане обзивати Трампа невдахою, стверджують у компанії.

Раніше адміністрації соціальних мереж Facebook і Twitter позначили як неправдиві повідомлення, в яких президент США Дональд Трамп заявляв, що у нього збираються вкрасти "велику перемогу".

Нагадаємо, що результати виборів президента США поки що офіційно не оголосили, але Байден уже точно набрав щонайменше 290 голосів виборників при 270 мінімально необхідних. Байден почав формувати команду для зміни влади, хоча президент Дональд Трамп поки що не визнав своєї поразки і планує судитися для перерахунку голосів.

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