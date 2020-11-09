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У Росії солдат-строковик застрелив трьох людей на аеродромі і втік

20-річного озброєного солдата розшукують.

У Росії солдат-строковик застрелив трьох людей на аеродромі і втік
Ілюстративне фото

У військовій частині під Воронежем на військовому аеродромі "Балтімор" 20-річний військовослужбовець застрелив двох товаришів по службі , а ще одного зарубав сокирою.

"Військовослужбовець, за попередніми даними, вранці в понеділок відкрив стрілянину по товаришах по службі в кабінеті адміністративної будівлі аеродрому. Від кульових поранень загинули двоє військових", - повідомляє російський Интерфакс з посиланням на джерело.

Незабаром у пресслужбі Західного військового округу РФ підтвердили, що в одній з частин під Воронежем близько 5:00 військовослужбовець відкрив стрілянину по товаришах і вбив трьох. Потім він заволодів зброєю офіцера і зник.

Ще одне джерело розповіло агентству, що в нападі підозрюють солдата-строковика Антона Макарова 2000 року народження. За його інформацією, Макаров "застрелив чергового по аеродрому, водія, заволодів їх табельними пістолетами і зник", але "є ймовірність, що Макаров ховається на території частини, її прочісують".

Нагадаємо, торік у жовтні в російському Забайкаллі солдат-строковик застрелив вісім товаришів по службі. Причиною трагедії назвали "нервовий зрив".

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