Джордж Буш привітав Байдена з перемогою на президентських виборах

Він також привітав Трампа та його прихильників "із затятою боротьбою в ході кампанії".

Колишній президент США Джордж Буш привітав Джо Байдена з перемогою на виборах.

Про це йдеться в заяві Буша від 8 листопада, передає "Радіо Свобода".

За словами Буша, хоча він і має розбіжності з Байденом у поглядах, він вважає його "хорошою людиною", а вибори, на яких він отримав більшість голосів виборників - чесними.

"Я висловив теплі привітання та подякував йому за патріотичне послання, яке він озвучив минулої ночі. Я також зателефонував Камалі Гарріс та привітав її з історичними виборами на посаду віцепрезидента", - сказав експрезидент США.

Буш також привітав чинного президента Дональда Трампа та його прихильників "із затятою боротьбою в ході кампанії". За його словами, Трамп має право оскаржувати результати підрахунку голосів, хоча немає доказів порушень.

Нагадаємо, Джордж Буш провів у Білому Домі дві каденції, вигравши вибори в 2000 та 2004 роках. Він зазвичай не коментував політичні події в США протягом останніх років.

Нагадаємо, американські ЗМІ повідомили про перемогу ексвіцепрезидента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на народному голосуванні за президента. Він здобуває 273 голоси з 270 необхідних завдяки 20 голосам Пенсильванії.

Байден буде інавгурований як 46-й президент США 20 січня 2021 року, після того, як усі штати офіційно підтвердять результати голосування.