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Вірменія спростувала заяву Азербайджану про взяття Шуші

Про це заявив представник Міноборони Вірменії Арцруни Ованесян.

Вірменія спростувала заяву Азербайджану про взяття Шуші
Фото: rbc.ua

Вірменія спростувала заяву Баку про заняття азербайджанської армією міста Шуша у невизнаній Нагірно-Карабахської Республіці

Про це пише Німецька хвиля.

"Бої в Шуші тривають. Чекайте і вірте нашим військам", - цитує видання представника Міноборони Вірменії Арцруни Ованесяна.

Нагадаємо, сьогодні зранку Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив у відеозверненні, що азербайджанська армія взяла під контроль місто Шуша.

Зазначимо, Шуша, стародавня столиця Нагірного Карабаху, – ключове стратегічне місце, що знаходиться безпосередньо поруч до нинішньої столиці НКР, міста Степанакерт. Це також ключова висота, з якої місто добре прострілюється.

27 вересня бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів.

Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані

У жовтні Російська Федерація пообіцяла надати Єревану усю необхідну допомогу у конфлікті з Азербайджаном, якщо зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії.

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

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