Лідери ЄС і НАТО привітали Байдена з перемогою на виборах

Лідери Європейського Союзу та керівництво НАТО привітали Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

"Вітаю Джо Байдена з обранням на пост президента США і Камалу Гарріс - на пост віцепрезидента. Я знаю Джо Байдена як рішучого прихильника нашого альянсу і сподіваюся на тісну співпрацю з ним. Сильна НАТО хороша як для Північної Америки, так і для Європи", - написав у Twitter генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Також привітали Байдена і в керівництві ЄС.

"ЄС уважно стежить за виборами президента і Конгресу США. Ми беремо до відома останні зміни у виборчому процесі. На цій підставі ЄС вітає обраного президента Джо Байдена і обраного віцепрезидента Камалу Гарріс з досягненням достатньої кількості голосів вибірників", - заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

Висловили свої вітання і канцлер Німеччини Ангела Меркель та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

"Вітаю Джо Байдена з обранням його президентом США і Камалу Гарріс з її історичним досягненням. США - наш найважливіший союзник. І я з нетерпінням чекаю спільної роботи в рамках наших спільних пріоритетів, від проблем зміни клімату і до торгівлі і безпеки", - йдеться в заяві Джонсона.

"Я рада майбутній співпраці з президентом Байденом. Якщо ми хочемо долати найбільші виклики цього часу, то наша трансатлантична дружба незамінна", - зазначила Меркель.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський також привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

Сьогодні американські ЗМІ повідомили про перемогу ексвіцепрезидента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на народному голосуванні за президента. Він здобуває 273 голоси з 270 необхідних завдяки 20 голосам Пенсильванії.

Джо Байден після оголошення його перемоги на виборах закликав американців залишити позаду жорстку риторику та об'єднатися як нація.

Під час пресконференції, організованої юридичною компанією Трампа в Пітсбурзі, штат Пенсильванія, головний представник президента Рудольф Джуліані представив свідків - наглядачів від Республіканської партії, яких не допустили належним чином на виборчі дільниці в цьому штаті. Також оголошено про голосування "мертвих душ" та можливе вкидання бюлетенів на користь кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Водночас Джуліані, реагуючи на рішення окремих американських медіа оголосити Байдена переможцем виборів, акцентував: "Всі медіа визначили? Боже мій! Ми забули про законодавство? Медіа не вирішують, хто переміг. А суди - так".

Голова юридичної команди чинного глави Білого дому повідомив, що найближчим часом будуть задокументовані позови в окружні суди низки штатів, зокрема і Пенсильванії.

Згідно з законодавством США, переможець президентських виборів визначається тільки після отримання кінцевих результатів в усіх штатах та завершення судоввих справ. Остаточне ж рішення виносить Колегія виборників, яка збирається 14 грудня для фінального голосування за того чи іншого кандидата в президенти.

Президент США Дональд Трамп стверджує, що вибори ще далекі від завершення, а медіа-союзники підіграють Джо Байдену.