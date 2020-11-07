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Байден прокоментував перемогу на виборах

Він подякував американському народу за довіру та наголосив, що немає нічого неможливого, якщо братися до справи разом.

Байден прокоментував перемогу на виборах
Фото: EPA/UPG

Джо Байден після оголошення його перемоги на виборах президента США закликав американців залишити позаду жорстку риторику та об'єднатися як нація.

Про це повідомляє CNN.

"Після закінчення кампанії настав час залишити гнів і жорстку риторику позаду і об'єднатися як нація", - сказав Байден.

Він також подякував американському народу за довіру та наголосив, що немає нічого неможливого, якщо братися до справи разом.

Нагадаємо, сьогодні американські ЗМІ повідомили про перемогу ексвіцепрезидента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на народному голосуванні за президента. Він здобуває 273 голоси з 270 необхідних завдяки 20 голосам Пенсильванії. 

Водночас чинний президент Штатів Дональд Трамп заявив, що виграв вибори з великим відривом.

Остаточні результати виборів стануть відомі після проведення голосування колегії виборників у грудні. 

Джо Байдену вдалося здобути перемогу в таких ключових штатах як Мічиган та Вісконсин

Раніше Трамп заявив, що "виграв скрізь" і підозрює суперників у махінаціях. Він пообіцяв, що звернеться до Верховного суду з приводу перерахунку голосів. 

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