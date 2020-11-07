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​У Мінську затримали понад 30 учасників “Маршу медиків”

Кількох протестувальників доставили до місцевого управління міліції.

​У Мінську затримали понад 30 учасників “Маршу медиків”
Фото: скріншот

Сьогодні у Мінську на "Марші медиків" затримали понад 30 осіб. 

Про це пише TUT.BY.

“У 1-ій міській лікарні в Мінську 7 листопада затримали медиків, які вийшли на акцію солідарності з колегами”, – повідомило видання.

За даними правозахисного центру «Вясна», на акції загалом було затримано 33 осіб.

Офіційний представник мінської міліції Наталя Ганусевич прокоментувала, що кількох медиків доставили до місцевого управління міліції.

Нагадаємо, у Білорусі майже три місяці тривають масові протести після президентських виборів, переможцем яких ЦВК оголосив Олександра Лукашенка. Акції громадян, які відстоюють свої голоси і переконані в фальсифікації підсумків голосування, розганяються ОМОНом та спецназом. 

Під час протестів силовики застосовували до протестувальників тортури. Білоруські правозахисники визнали політв'язнями майже 100 осіб.

23 вересня 2020 року в Мінську в Палаці незалежності відбулася таємна інавгурація Лукашенка. 

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результатів виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

5 листопада Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликала владу Білорусі провести нові вибори президента, які відповідають міжнародним стандартам.

Додамо, Європейський Союз запровадив персональні санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і ще 14 білоруських чиновників, причетних до репресій проти громадян після виборів у країні.

Канада ввела додаткові санкції в координації з ЄС щодо 13 урядовців Білорусі.

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