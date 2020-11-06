Словаччина зацікавлена в участі у "Кримській платформі", - посол

Дипломат підтвердив зацікавленість його країни брати участь в реалізації ініціативи України зі створення відповідного майданчика.

Посол Словаччини в Україні Марек Шафін заявив, що його країна зацікавлена в участі у "Кримській платформі".

Про це він заявив під час зустрічі з заступником міністра закордонних справ України Василем Боднарем, повідомляє пресслужба МЗС України.

"Посол Словацької Республіки підтвердив зацікавленість його країни брати участь в реалізації ініціативи України зі створення Кримської платформи", - сказано у повідомленні.

Сторони також обговорили ситуацію в пунктах пропуску на українсько-словацькому кордоні.та домовилися активізувати зусилля з метою поглиблення співпраці між митними службами двох країн у частині обміну інформацією.

Нагадаємо, на початку червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Україна має намір створити міжнародну платформу для обговорення з партнерами деокупації Криму. На думку глави МЗС, Україна повинна вирішувати кілька тактичних і одне стратегічне завдання.

За словами першої заступниці голови МЗС Еміне Джеппар, створення платформи має на меті "задати багаторівневу рамку, яка триматиме тему Криму на різних рівнях". Найвищий політичний рівень на себе візьме саміт, організацію якого ініціюватиме Україна. Він проходитиме щорічно 26 лютого – у день опору Криму російській окупації.

Провести в Україні перший Кримський саміт Міністерство закордонних справ України планує у 2021 році.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз принципово готовий долучитися до української ініціативи щодо формату "Кримська платформа".