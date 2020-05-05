Кулеба: Украина разрабатывает концепцию деоккупации Крыма

В Украине разрабатывают концепцию возвращения оккупированного Российской Федерацией Крыма под контроль украинской власти.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью НВ.

По мнению главы МИД, Украина должна решать несколько тактических и одну стратегическую задачи.

"Тактические задачи. Первая - как мы держим оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Второе - как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третье - какие дополнительные международные инструменты мы можем задействовать для того, чтобы оказывать давление на Россию. И несколько других", - заявил министр.

Министр подчеркнул, что ведет на эту тему постоянный диалог с главой представительства президента Украины в АР Крым Антоном Кориневичем.

При этом он добавил, что стратегической задачей является способ, каким будет возвращен Крым в Украину.

"Я абсолютно убежден, что это так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет", – отметил Кулеба.

Напомним, посол Украины Андрей Мельник предложил 76-летнему экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру пари, что Крым вернется в состав Украины еще "при его жизни".