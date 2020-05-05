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Зеленский предложил ЕБРР пути поддержки Украины

"Малый и микробизнес страдают больше, а это - наша экономика".

Зеленский предложил ЕБРР пути поддержки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти сосредоточился на программах социальной помощи и поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Об этом информирует пресс-служба главы государства.

Президент Владимир Зеленский предложил Европейскому банку реконструкции и развития рассмотреть пути поддержки украинского правительства для запуска программы масштабного финансирования малого и среднего бизнеса и предоставления гарантий по таким кредитам.

"Мы понимаем, что малый и микробизнес страдают больше, а это - наша экономика. И Офис Президента, и правительство, и парламент - все мы слаженно работаем, чтобы разработать программы поддержки наших предпринимателей. В связи с этим предлагаю ЕБРР рассмотреть пути поддержки действий правительства для запуска программы масштабного финансирования малого и среднего бизнеса, а также предоставления гарантий по таким кредитам", - отметил Зеленский.

Напомним, в 2019 ЕБРР инвестировал более €1,1 млрд на проекты в Украине.

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